Vader laat zich voederen door zijn dochtertje, maar krijgt daar meteen spijt van: “Ik heb nog steeds keelpijn”

Jonge ouders trekken vaak ten strijde als ze hun peuters eten moeten geven. Ze vonden al heel wat handige trucjes om dat proces makkelijker te maken, door bijvoorbeeld een ‘vliegtuigje’ met eten naar de mond te laten vliegen. Het dochtertje van de Amerikaanse Veronica Olvera bleek dat in een virale video op TikTok klaarblijkelijk beu te zijn, want toen ze haar vader mocht voederen, forceerde ze de lepel met brute kracht in zijn keel. “Ik heb nog steeds een beetje keelpijn”, vertelde de vader vier dagen later.