Evenepoel krijgt in Luik-Bastenaken-Luik steun van Alaphilippe: “Deze wedstrijd past perfect bij hem”

Soudal Quick-Step heeft zijn selectie voor Luik-Bastenaken-Luik bekendgemaakt. Naast kopman en titelverdediger Remco Evenepoel is er ook plaats voor Julian Alaphilippe. De Fransman miste na een val in de Ronde van Vlaanderen de Amstel Gold Race en Waalse Pijl omwille van een pijnlijke knie. Ook Andrea Bagioli, Mauro Schmid, Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke behoren tot de Wolfpack in Luik.

“Remco komt hier van een hoogtestage en zal zeer gemotiveerd zijn, zeker omdat hij als titelverdediger en drager van de regenboogtrui aan de start zal staan”, zegt sportdirecteur Geert Van Bondt. “Hij kan rekenen op goede teamgenoten, die over een sterke conditie beschikken en dat geeft ons vertrouwen. We zullen zien welke rol Julian zal hebben. Hij kent het parcours en deze wedstrijd past perfect bij hem, en het belangrijkste is dat hij nu pijnvrij kan trainen en aan de start kan staan. We zullen ook moeten zien of de wind en de regen die zondag worden verwacht de race kunnen beïnvloeden, maar zoals gezegd, het vertrouwen is er.”