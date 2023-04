Floris (64) uit ‘Don’t worry be happy’ in de cel: “Ik zeg altijd dat hij eerst moet denken en dan doen, maar hij doet het omgekeerd”

Het niet betalen van enkele opgelegde boetes komt de excentrieke Floris (64) duur te staan. De man die bekend werd door zijn optreden in het programma ‘Don’t worry be happy’, zit sinds zaterdag in de cel. Die informatie werd door het parket van Oost-Vlaanderen bevestigd. Rondrijden met vervallen nummerplaten en niet beschikken over een geldig verzekeringsbewijs doet Floris meer dan een jaar achter de tralies belanden. Vriendin Irma zorgt in zijn afwezigheid voor hond Aiko.