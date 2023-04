Zonovergoten buitenspeeldag lokt ruim honderd kinderen

Slecht weer in de paasvakantie, dat vonden veel kinderen niet leuk. En net nu het weer school is, begint de zon te schijnen. Maar gelukkig was dat ook woensdagnamiddag het geval. Ideaal weertje dus voor de jaarlijkse buitenspeeldag van de gemeente.

Naar goede gewoonte vond die buitenspeeldag plaats in de omgeving van de sporthal van Nieuwerkerken. “We hebben hier één grote speelzone gemaakt met springkastelen en veel leuke spelactiviteiten. Bovendien was het de perfecte gelegenheid om de pas nieuw geïnstalleerde speeltuigen uit te testen. En uiteraard was het schitterende weer misschien wel de grootste troef. We mochten dan ook meer dan honderd kinderen ontvangen, dus deze Buitenspeeldag was echt wel een groot succes” zo zegt Katrien Linters van de Jeugddienst Nieuwerkerken. len