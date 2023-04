312 kinderen leven zich uit op Buitenspeeldag aan gemeentehuis

In Heers kwamen er 312 kinderen van 2,5 tot 12 jaar buiten ravotten op het domein van het administratief centrum. — © frmi

Een mooi lentezonnetje en een vrije namiddag, meer was er niet nodig om van de zestiende Buitenspeeldag in Heers een topeditie te maken.

Woensdagnamiddag gingen de tv-schermen op zwart en lieten ruim 250 organisatoren over heel Vlaanderen de kinderen en jongeren een fijne buitenspeeldag beleven. Ook in Heers kwamen er liefst 312 kinderen van 2,5 tot 12 jaar buiten ravotten op het domein van het administratief centrum. “De kleinste kinderen konden spelen aan onze buitenschoolse kinderopvang”, vertelt Sonja Doomen van de dienst Welzijn. “De ouders vonden het ook fijn dat ze bij hun kleuters mochten blijven. Zo hadden ze wat quality time met hun spruiten en konden ze ook gezellig een babbeltje slaan met andere ouders.”

De oudere kinderen konden zich uitleven rond zaal De Bammerd. “We hadden allerlei toffe activiteiten voorzien, zoals springkastelen, go-carts en fietsjes, blikgooien en eendjes vissen. Blikvanger was The Rock, een megahoge klimmuur. Dankzij de samenwerking met de Heerse jeugdverenigingen KSA Habiba en Chiro Vechmaal, de tienerraad, IN-Z en onze vrijwilligers is deze Buitenspeeldag een topeditie geworden.” (frmi)