Iconische foto van zwangere vrouw in Marioepol is ‘foto van het jaar 2023’

Een vrouw, hoogzwanger, doffe blik, onder het stof, op een brancard. De kraamkliniek in Marioepol waar ze ging bevallen, was enkele ogenblikken eerder onder vuur genomen. Het beeld ging de wereld rond en werd een icoon voor het onnoemelijke lijden synoniem met oorlog. De foto werd verkozen tot beeld van het jaar 2023 door The World Press Photo Foundation.

De foto werd gemaakt door de Oekraïense fotograaf Evgeniy Maloletka. Sinds 2014 - ten tijde van de annexatie van de Krim - documenteert hij de oorlog in zijn land. Op 10 maart 2022 was Maloletka getuige van een Russisch bombardement op een kraamkliniek in Marioepol.

Eén van de slachtoffers was Iryna Kalinina. Ze had het bombardement overleefd en werd op een brancard weggedragen door hulpverleners. Maloletka fotografeerde haar, een dag later stond ze op alle voorpagina’s van kranten wereldwijd. Ze werd een icoon voor ongeziene oorlogshorror en brutaliteit van de Russisch tactieken die over Marioepol heen zijn gewalst.

Verbrijzeld bekken

Iryna werd nog naar een ander ziekenhuis gebracht, waar de artsen haar enkele dagen in leven hebben kunnen houden. Omdat haar bekken verbrijzeld en ook haar heup ernstig geraakt was, werd er geopteerd voor een keizersnede. Het mocht niet baten, het kindje kwam doodgeboren op aarde. Toen Iryna begreep dat haar kind het niet ging halen, vroeg ze de artsen om haar te laten gaan.

Iryna. — © RR

Iryna gaf het kindje, een jongetje, nog een naam: Miron, wat vrede betekent. Een halfuur later staakten de artsen de reanimatiepogingen en overleed ze.

Acht maanden later kon het BBC-programma Panorama spreken met enkele hulpverleners en ooggetuigen. Onder hen: Oksana Kyrsanova, een anesthesist die samen met haar collega’s Iryna en haar kind hebben proberen redden. “Het is van pijnlijkste beelden die ik ooit zag. Hoe een jonge vrouw in een zwarte lijkzak gestopt, met haar baby op haar borst.”

Russische desinformatie

De Russische autoriteiten probeerden na publicatie van de foto mist te spuien over het verhaal als zijnde nepnieuws. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei kort na de bombardementen dat het ziekenhuis niet langer actief was, dat de patiënten en medisch personeel al lang geëvacueerd waren en dat het gebouw dienst deed als militaire basis. Nog vanuit Russische hoek werd ook desinformatie gedeeld als ware Iryna een actrice. Daar klopt echter niets van.