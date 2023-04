Kevin De Bruyne durft ook nu nog niet te dromen van iconische treble: “Maar elke match is een must-win”

De derde halve finale van de Champions League op drie jaar tijd. Kevin De Bruyne is met Manchester City aan een knappe reeks bezig, maar de ultieme CL-triomf ontbreekt nog in zijn prijzenkast. De aanvoerder is in ieder geval nog steeds in de mogelijkheid om met de Citizens zowel de Premier League, de Champions League als de FA Cup te winnen.

De Bruyne stond na de wedstrijd tegen Bayern München de aanwezige journalisten te woord: “We hebben als ploeg verdedigd. Dat was nodig, want Bayern is een topploeg met veel kwaliteit. We mochten hen absoluut niet in hun spel laten komen.”

City speelde uiteindelijk gelijk, maar dat volstond ruimschoots voor een plekje in de halve finale. “Vorig jaar ging het daarin goed, tot die paar foutjes in de laatste vijf minuten”, herinnert De Bruyne zich. “Nu moeten we beter doen tegen Real Madrid, maar ik heb er vertrouwen in. Ik voel het niet aan alsof ik revanche moet nemen.”

De aanvoerder van Manchester City weigert ook alle eieren in hetzelfde CL-mandje te leggen: “Er zijn nog wat belangrijke matchen tussenin”, verwijst hij vooral naar de halve finale in de FA Cup tegen Sheffield en de kraker tegen leider Arsenal. “Elke match is een must-win. De treble? We bekijken het match per match”, wil hij de druk afhouden.