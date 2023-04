Genk zoekt partner voor groepsaankoop zonnepanelen: “We mikken op 130 nieuwe installaties”

Het stadsbestuur van Genk engageert zich om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40 procent te verminderen. Momenteel bedraagt de daling al 24 procent. Volledig klimaatneutraal hoopt Genk in 2050 te zijn. Om dat doel te bereiken, wil de stad haar inwoners er toe aanzetten zonnepanelen te laten plaatsen. Omdat het voor heel wat mensen om een behoorlijke investering gaat wil de stad hen over de streep halen door ze goedkoper te maken. “Dat kan door een groepsaankoop”, zegt schepen van Duurzaamheid Toon Vandeurzen (cd&v). “We zijn hiervoor nog op zoek naar een partner. Daarvan verwachten we dat die ook instaat voor advies en voor opvolging. We gaan hiermee in de zomer van start en mikken op zo’n 130 bijkomende installaties. Nieuw is dat woningen met een erfgoedwaarde makkelijker een vergunning krijgen voor het plaatsen van zonnepanelen.”

Bedrijven

Daarnaast wil de stad ook bedrijven aanzetten hetzelfde te doen. “Elke onderneming met een onbenut dak krijgt een gratis begeleidingstraject van vier uur”, zegt Vandeurzen. “Ook eigenaars van appartementen kunnen rekenen op advies en begeleiding.” Momenteel telt Genk 5.000 actieve installaties met zonnepanelen. Die zijn goed voor een productie van 55.000 MegaWattuur. Het totale potentieel wordt geschat op 990.000 MWh, zij het verspreid over zonneparken en residentiële en commerciële daken. (cn)