Eerste editie van Nacht van de Horeca in Lanaken: “Het wordt een gezellige ouderwetse kroegentocht”

Het gemeentebestuur van Lanaken en een groot aantal horeca-uitbaters uit nagenoeg alle deelgemeenten slaan de handen in elkaar voor de allereerste ‘Nacht van de Horeca’ die plaatsvindt op zaterdag 22 april. “Het wordt een gezellige ouderwetse kroegentocht met optredens, dj’s en surprise acts”, zegt schepen van Middenstand Astrid Puts (Open Vld).

Voor het evenement trekt de gemeente 6.000 euro uit. Elke van de tien deelnemende horecazaken krijgt 500 euro om die avond te zorgen voor de nodige beleving. “Met deze ‘Nacht van de Horeca’ willen we niet alleen onze cafés op een plezante manier in de kijker zetten, maar ook een duwtje in de rug geven na de trieste coronajaren”, zegt schepen Astrid Puts.

Aan deze eerste editie van de ‘Nacht’ doen een tiental horecazaken mee: Taverne De Krieckaert, Café Pannehof, Café Bierpunt, Fitness Traffic, CultuurCafé, Taverne De Toerist, Café Bij de Sjoester, Café Tot Seffens, Café Mesjeu en Tennis Club Lanaken Pietersheim. Ze hebben stuk voor stuk een avondvullend muzikaal programma uitgetekend met diverse dj’s en bandjes die voor sfeer zorgen variërend van country over blues en disco tot karaoke.

Bussen

“We hebben ook gezorgd voor twee hop on-hop offbussen die de bezoekers gratis naar de verschillende deelnemende zaken brengen. Lijn 1 vertrekt om 19 uur aan De Krieckaert in Gellik en volgt een route door de gemeente tot aan OC De Helle in Kesselt, terwijl lijn 2 op hetzelfde tijdstip vertrekt op het Tramplein in Veldwezelt om uiteindelijk haar laatste stopplaats te hebben aan Café Pannehof. De bussen rijden tot 2 uur en komen om de 30 minuten langs elke stopplaats.”

Alle bezoekers van de ‘Nacht van de Horeca’ ontvangen een kaart die afgestempeld wordt in elk café. Wie vier verschillende stempels heeft, kan meedingen naar mooie prijzen. “We hopen dat heel wat inwoners aan het initiatief zullen meedoen, om op die manier voor enkele uurtjes de dagelijkse beslommeringen en zorgen opzij te zetten ”, besluit schepen Puts.

(eva)