Lingerielabel Love Stories lanceert menstruatieondergoed

De twee bedrijven bundelen hun expertise om onderbroeken te ontwerpen uit duurzame stoffen, vrij van chemicaliën, die je bescherming bieden tijdens die periode van de maand en lekjes onmogelijk maken.

De menstruatieonderbroek heeft fijne bandjes aan de zijkanten. — © Love Stories

“Samen met Yoni benutten we onze kracht als door vrouwen geleide merken en gebruiken we onze stemmen om menstruatie te normaliseren. Door geld in te zamelen met ons menstruatieondergoed, ondersteunen we gemeenschappen in ontwikkelingslanden, vergroten we het bewustzijn, bestrijden we menstruatiearmoede en stellen we vrouwen in staat zich op hun best te voelen. Ongeacht de periode van de maand”, staat er in een persbericht.

De menstruatieonderbroek is vanaf 21 april te koop in de (web)winkel van het lingerielabel voor 55 euro per stuk. De opbrengst gaat naar Afripads foundation, een goed doet dat zich inzet voor de menstruele gezondheid van Afrikaanse vrouwen. Voor elke verkochte onderbroek kan deze liefdadigheidsorganisatie drie Oegandese vrouwen een heel jaar voorzien van het nodige comfort tijdens hun maandstonden.