De zomer is nog ver weg, maar laat dat geen reden zijn om niet eens wat zomer in je bord te brengen met een lekkere buffelmozzarella. Al moest kaasaffineur Frederic Van Tricht toch wel ferm zijn best doen om er een te vinden tussen de selectie van tien die we hem voorschotelden. “Gelukkig zaten er toch enkele tussen die ik met plezier opat.”