Na westerse sancties en enorme verliezen: “Russische tanks kunnen 2 kilometer minder ver zien”

Westerse sancties en enorme verliezen op het slagveld zorgen ervoor dat Rusland met steeds slechter en ouder materieel ten strijde trekt in Oekraïne. Maar in pure aantallen heeft Moskou de beschikking over veel meer wapentuig dan Kiev, waardoor het de oorlog nog lang kan voortzetten. Dat blijkt uit een rapport van het Center for Strategic and International Studies (CSIS), een Amerikaanse denktank.