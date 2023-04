Groot controleweekend op komst, met flitsmarathon én provinciale SLim-actie

Wie dit weekend de baan op moet, let best extra op. De flitsmarathon en het SLim-actieweekend vallen immers samen. In de hele provincie zullen er vanaf vrijdagochtend extra controles op snelheid, alcohol en drugs zijn.

Vrijdagochtend om 6 uur start de achttiende editie van de flitsmarathon. 24 uur lang zullen de federale wegpolitie en lokale politie extra snelheidscontroles houden in heel België. Bij de vorige editie in 2022 namen 130 politiezones deel en reed 4,23 procent van de gecontroleerde bestuurders te snel.

Op zaterdag en zondag zal er in Limburg ook intensiever gecontroleerd worden. Er vindt dan immers een groot SLim-actieweekend plaats. SLim (Safe-Limburg) is een door de gouverneur gecoördineerde actie om weekendongevallen te voorkomen. 35 procent van de ongevallen met zwaargewonden gebeurde in het eerste trimester van 2023 in het weekend. Voor de dodelijke ongevallen was dat 29 procent.

Het hele jaar door zijn er sowieso elk weekend SLim-controles in minstens vier politiezones, maar zaterdag en zondag doen alle zones en de federale wegpolitie mee. Er zullen in heel Limburg extra alcohol-, drugs- en snelheidscontroles zijn. Als je dus de weg op gaat, is de kans groot dat je gecontroleerd wordt.