MVP Kim Mestdagh leidt Schio naar nipte winst in halve finale Italiaanse beker tegen Venetië van Antonia Delaere

Kim Mestdagh scoorde 14 punten (5 op 7 shots, waaronder twee bommen), plukte 6 rebounds en gaf 2 assists. Ze leidde in een spannende partij Schio versus Venetië naar een 63-59. Bij Venetië tekende Belgian Cat Antonia Delaere voor 9 punten en 3 assists. Zaterdag wordt in deze best of three de tweede wedstrijd in Venetië gespeeld. Antonia Delaere en co. moeten winnen om een derde en beslissende wedstrijd af te dwingen. Vanavond kan Emma Meesseman zich met Fenerbahce Istanbul plaatsen voor de Turkse finale. Meesseman en haar ploegmaats hebben een 1-0 bonus tegen Galatasaray op zak. Vanavond gaan ook de Spaanse play-offs in de Lega Femenina van start. Billie en Becky Massey nemen het in de kwartfinale en met Estudiantes Madrid op tegen Valencia. Serena-Lynn Geldof met Zaragoza tegen Gernika en Elise Ramette met Cadi La Seu tegen Avenida.