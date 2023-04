Zes op de tien werknemers in ons land hebben overgewicht: “Het klinkt cliché, maar we bewegen gewoon te weinig”

Uit het rapport van IDEWE blijkt dat 58 procent van de Belgische werknemers - 64 procent van de mannen en 50 procent van de vrouwen - met overgewicht kampt. Het is een cijfer dat elk jaar toeneemt, merken de onderzoekers, want in 2011 had nog maar 51 procent van de werknemers ermee te kampen. Daarnaast blijkt dat 1 op de 4 Belgen - 25 procent, 30 procent bij mannen en 17 procent bij vrouwen - een te hoge bloeddruk heeft. Ook dat is gestegen: in 2019 was het nog maar 19 procent. Het onderzoek van IDEWE werd uitgevoerd bij 238.728 Belgische werknemers.

“Het klinkt cliché, maar we bewegen gewoon te weinig en eten niet gezond”, zegt Sofie Vandenbroeck, Verantwoordelijke Kennis Informatie en Research bij IDEWE. “Die verstoorde balans tussen energie-inname en energieverbruik resulteert dan in het jaar na jaar toenemend aantal werknemers met overgewicht en verhoogde bloeddruk, hetgeen risicofactoren zijn voor diabetes en hart- en vaatziekten. Een trend die we echt moeten keren.”

Meer bewegen

In dat opzicht is het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat 150 minuten per week intensief bewegen het absolute minimum is. Slechts 30 procent van de door IDEWE onderzochte werknemers doet dat ook echt. “59 procent beweegt zelfs minder dan 90 minuten per week”, klinkt het. “Bewegen op de werkvloer heeft bovendien ook niet hetzelfde gunstige effect als bewegen in de vrije tijd, integendeel. Altijd dezelfde bewegingen uitvoeren, zonder voldoende recuperatie tijdens het werk, kan zelfs een negatief effect hebben op hart en bloedvaten of aanleiding geven tot overbelastingsletsels. Dit staat gekend als de health- of gezondheidsparadox. Beeldschermwerkers daarentegen zitten te vaak en te lang aan één stuk stil, zeker wanneer ze telewerken. En ook dat is niet gezond.”

Vandenbroeck raadt dan ook elke werknemer aan om tijdens pauzes of na het werk te bewegen, of je nu veel beweegt tijdens het werk of niet. “Meer bewegen heeft niet alleen een positief effect op je direct meetbare gezondheid - gewicht, BMI… -, je zal ook minder stress ervaren en makkelijker ontspannen en slapen. Maak er bijvoorbeeld een gewoonte van om elk uur even recht te staan om iets te halen of af en toe een wandelmeeting te doen… Ook je sportkledij al meenemen naar kantoor en je daar omkleden in plaats van eerst naar huis te rijden, verkleint de kans dat je afhaakt.”

Tips

Ook de werkgever kan daar volgens IDEWE een rol in spelen. De dienst lijst zeven tips op:

• Stimuleer gezond eten, bijvoorbeeld door fruit, soep of andere gezonde alternatieven in de cafetaria te voorzien.

• Lanceer wandelvergaderingen en stimuleer lunchwandelingen, dat bevordert ook deconnectie tijdens de pauze.

• Motiveer tot stretchen tijdens korte pauze. Affiches met eenvoudige oefeningen aan de kopiemachine of koffieautomaat kunnen inspirerend zijn. Collega’s kunnen elkaar uitnodigen om het samen te doen.

• Stimuleer fietsen naar het werk.

• Organiseer gezamenlijke beweegsessie na het werk – zo leren collega’s elkaar ook in een andere setting kennen.

• Zet een fysieke uitdaging tussen de collega’s op (bv. collectief X aantal kilometers wandelen voor het goede doel).

• Investeer in verstelbare bureaus en zitballen, het klassieke bureau is passé.

• Stel een realistisch gezondheidsbeleid op waarnaar je op regelmatige basis kan teruggrijpen. Zo vermijd je dat bovenstaande tips one-offs worden.