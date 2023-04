Verkeershinder verwacht door werken aan industriepark Opglabbeek

De wegenis op het bedrijventerrein in Opglabbeek wordt heraangelegd. Naast gescheiden dubbelrichtingsfietspaden over het volledige bedrijventerrein komt er op elk kruispunt een veilige oversteek doormiddel van nieuwe fietsoversteekplaatsen. Het kruispunt van de Industrieweg-Noord met de Nijverheidslaan (aan Bewel - Hoogmartens - Jansen - Theissen) wordt nu toegevoegd aan de werfzone. Het huidige kruispunt wordt vervangen door een rotonde en de Industrieweg-Noord krijgt een nieuw wegdek in beton. Er wordt ook een gescheiden rioleringsstelsel en nutsleidingen aangelegd. De bestaande bushaltes ‘Opglabbeek Bewel’ worden vernieuwd. Aan de zuidzijde komt er bushaven. Er komen ook twee bijkomende haltes aan het kruispunt met de Bedrijfsstraat, een daarvan wordt ingericht als bushaven. Het verkeer kan het industriepark op- en afrijden via de Weg naar Zwartberg. Eens op het industriepark volg je de aangegeven omleiding, in- en uitrijden kan ook via de Bedrijfsstraat via rotonde op de Weg naar Meeuwen.

(rdr)