Ook in Waals Parlement commotie over mogelijke overschrijding van maximumpensioen

Net als in de Kamer en het Vlaams Parlement kan in het Waals Parlement het pensioen van oud-volksvertegenwoordigers met een gemengde carrière tot 20 procent hoger liggen dan wettelijk is toegelaten. Dat stelt oppositiepartij PVDA donderdag aan de kaak, Les Engagés bevestigt het nieuws.

PVDA-fractieleider Germain Mugemangango heeft in het reglement van het Waals Parlement dezelfde controversiële bepalingen teruggevonden als die waarover deze week commotie ontstond in de Kamer en het Vlaams Parlement. Daar werd woensdag beslist om de pensioenen van de voormalige parlementsleden te beperken tot het wettelijke plafond, zoals vastgelegd in de wet-Wijninckx. Deze week bleek dat dat plafond (7.800 euro bruto per maand) in theorie opgetrokken kon worden tot meer dan 9.000 euro bruto.

“Alles werd onderling geregeld. De parlementsleden beslissen zelf hoe hun pensioen wordt berekend en gestort, met als kleine bonus de mogelijkheid om het wettelijk plafond te overschrijden”, hekelt Mugemangango.

Zelfde risico

In een interview op Bel-RTL bevestigde François Desquesnes, fractieleiders van Les Engagés, die eveneens in de oppositie zetelen, die lezing van het reglement. “Ja, deze bepaling en dus hetzelfde risico bestaan (in het Waals Parlement, nvdr.). Dat moet worden gecorrigeerd, zodat identieke regels gehanteerd worden als voor werknemers. We wachten op de resultaten van een studie die de voorzitter (PS’er André Frédéric, nvdr.) heeft besteld.”

Frédéric zelf zei op La Première dan weer dat “het probleem” aangepakt zal worden als inderdaad aan het licht zou komen dat er “reden tot bezorgdheid” is. In het Brussels Parlement wordt de pensioenregeling nog bestudeerd.

De controverse over de pensioenregeling voor parlementsleden volgt op de commotie die ontstond over de pensioenen voor de oud-Kamervoorzitters en enkele hoge ambtenaren.