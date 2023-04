VIDEO. Zo vader, zo dochter: sterspeler Ja Morant mist play-offduel met Memphis, maar ziet dochtertje alle harten veroveren

Memphis Grizzlies heeft woensdag in de NBA in hun tweede wedstrijd in de eerste ronde van de play-offs tegen de LA Lakers de stand in evenwicht getrokken. NBA-toptalent Ja Morant kon niet meedoen, maar stal toch de show langs de zijkant. Al had dat vooral met zijn dochtertje Kaari te maken.

Memphis miste sterspeler Ja Morant met een blessure aan de rechterhand. De voorbije maand kwam Morant ook al niet veel in actie, want hij heeft net een schorsing van acht wedstrijden achter de kiezen voor het meebrengen van pistool in kleedkamer.

Ja Morant. — © AP

Na de wedstrijd werden Morant en zijn dochter geïnterviewd op het veld, waarbij ze zijn klassieke oneliner uitdeelde aan de fans op het FedEx Forum. “Het is een parade in mijn stad yeahhh”, zei de vierjarige Kaari terwijl ze werd vastgehouden door haar papa

Bij afwezigheid van Morant was Xavier Tillman bij Memphis de uitblinker met 22 punten en 18 rebounds. De 28 punten van LeBron James volstonden niet voor de Lakers. In een potige wedstrijd werd Anthony Davis bij een duel geraakt aan het rechteroog, James had woorden met Dillon Brooks.

Zeges voor Milwaukee en Denver

Ook Milwaukee deed het woensdag zonder haar sterspeler. Giannis Antetokounmpo liep een rugblessure op in de eerste wedstrijd tegen Miami. Zonder hem presteerden de Bucks collectief sterk, met zeven spelers met dubbele punten. Miami kreeg zo een 138-122 nederlaag gepresenteerd.

In Colorado diepte Denver het gat met tegenstander Minnesota uit. Nikola Jokic kwam bij de Nuggets dichtbij een ‘triple-double’, met 27 punten, 9 rebounds en 9 assists. Jamal Murray haalde 40 punten. Anthony Edwards scoorde 41 punten voor de Timberwolves, maar dat was niet voldoende voor de zege. Denver staat nu op een 2-0 voorsprong.