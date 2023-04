Concurrentie voor kandidatuur België: Verenigde Staten en Mexico willen samen WK vrouwenvoetbal 2027 organiseren

De Verenigde Staten en Mexico worden zo rechtstreekse concurrenten van België, Nederland en Duitsland, die in een gezamenlijke kandidatuur naar de organisatie dingen.

De Amerikaanse en Mexicaanse voetbalbond stelden hun project een maand voor de deadline van Wereldvoetbalbond FIFA, op 19 mei, voor. De Verenigde Staten organiseerden het WK vrouwenvoetbal eerder al twee keer: in 1999 en 2003, Mexico was nooit eerder gastheer.

Twee WK’s op een rij

Opvallend: beide landen organiseren een jaar eerder, in 2026, samen met Canada ook al het WK voetbal bij de mannen. Cindy Parlow Cone, de voorzitster van de Amerikaanse federatie, sprak in een persbericht van “een enorme kans om in twee jaar tijd twee Wereldbekers te organiseren in de CONCACAF-regio”. Haar Mexicaanse tegenhanger Yon de Luisa wil met het WK het vrouwenvoetbal in de kijken zetten in Mexico en verder laten doorontwikkelen.

De kandidaturen van de Verenigde Staten en Mexico en het trio België, Nederland en Duitsland krijgen nog concurrentie uit Zuid-Afrika en Brazilië. De FIFA beslist in mei 2024 over de organisatie van het WK vrouwenvoetbal van 2027.

Deze zomer (20 juli-20 augustus) vindt het WK in Australië en Nieuw-Zeeland plaats. Het gaat voor het eerst om een organisatie van twee landen. De Red Flames konden zich helaas niet kwalificeren.