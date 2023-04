Toen Albert en Paola het bijlegden, waren ze hun kinderen al kwijt

Toen Albert en Paola zich in 1984 verzoenden, was de kans om hun kinderen een warme thuis te bieden al lang verkeken. Bijna twintig jaar had de ijstijd tussen de twee geduurd, waarbij de kinderen werden uitbesteed aan gouvernantes, privéleraren en gastgezinnen. Filip werd door oom Boudewijn klaargestoomd voor de troon, Astrid kon niet snel genoeg getrouwd zijn, en Laurent werd zo mogelijk nóg eenzamer aan een oerkatholieke universiteit in de VS.