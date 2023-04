Nieuwe keuken Evenementenhal is klaar voor 500 hongerigen

De nieuwe keuken van de Evenementenhal in Zonhoven is ingewijd. De eerste pizza’s kwamen afgelopen week al uit de oven. De infrastructuur moet er voor zorgen dat grote eetdagen kunnen doorgaan.

Bij de bouw van de evenementenhal in de jaren negentig was een kleine keuken uitgetekend. Maar die bleek niet zo praktisch bij eetdagen van verenigingen, en bij grotere evenementen. Daarom werd de bestaande keuken in oppervlakte verdubbeld en werd een stuk naast de zaal bijgebouwd. “Die werken zijn nu helemaal klaar,” tonen schepenen Johan Vanhoyland en Johan Schraepen (beiden Open VLD). “We hebben nu materiaal om alles samen 500 hongerige mensen te ontvangen. De eerste eetdagen zijn al geboekt. Het is voor onze verenigingen een belangrijke meerwaarde voor hun werking in Zonhoven.” De nieuwe keuken werd afgelopen week uitgetest met pizza voor het personeel. TR