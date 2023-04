Wen Mukubu doet in het in de slotseconden voor Kangoeroes Mechelen

Kangoeroes Mechelen realiseerde na een nagelbijter een zevende overwinning in Elite Gold. Wen Mukubu scoorde in de slotseconden waardoor de Maneblussers met 74-72 zegevierden versus Groningen. Met 7 op 8 blijft Kangoeroes Mechelen in Elite Gold op de tweede stek fonkelen en blijft het kandidaat voor een stek in de top-2 en dus rechtstreekse kwalificatie voor de halve finale van de Belgische play-offs.

In een evenwichtig eerste kwart hielden beide ploegen elkaar mooi in evenwicht. De bezoekers hadden bij 10-15 een momentum maar Matthias Palinckx herstelde met 5 punten op rij naar 17-15. Ook in het tweede schuifje bleef de partij gelijk opgaand evolueren met licht voordeel voor de Nederlanders. Ondanks scores van DeAndre Davis en Richmond Aririguzoh gingen we rusten met 35-37 op het scorebord.

Na de pauze greep de thuisploeg resoluut de match in handen met dezelfde hoofdrolspelers. Een beresterke DeAndre Davis en een niet missende Richmond Aririguzoh liepen via 58-49 naar 60-54 na driekwart wedstrijd. In het vierde quarter moest de thuisploeg de juiste focus bewaren. Groningen hield het spannend bij 60-54 en 72-68 met nog drie minuten te spelen. In een hectische slotfase driepunterde Mounce de 72-72 op het bord. Mukubu zorgde in de slotseconden voor Mechelse winst.

Nog in Elite Gold won Limburg United met 96-77 van Aris Leeuwarden en ging Charleroi met 89-98 onderuit tegen ZZ Leiden.

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Kangoeroes Mechelen-Groningen 74-72Kwarts: 17-15, 18-22, 25-17, 14-18

Kangoeroes Mechelen : Davis 23, Mukubu 6, Van Buggenhout 3, Harris 0, Aririguzoh 15, Loubry 14, Krotulja 0, Mennes 2, Foerts 0, Palinckx 11

Groningen : Taylor 0, Magdevski 3, Olisemeha 9, Gaddefors 14, Mounce 10, Branch 8, Williams 2, Hollanders 12, Brandwijk 14, Zuidema 0