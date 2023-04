Met het thuisvoordeel: Bart Swings mag Europese titel begin volgend jaar verdedigen in woonplaats Heerenveen

De Europese kampioenschappen afstanden voor de langebaanschaatsers vinden in januari volgend jaar plaats in Heerenveen. Dat blijkt uit de kalender die de internationale schaatsunie ISU heeft bekendgemaakt.

Thialf wordt begin volgend jaar opnieuw het decor van een van de grootste schaatstoernooien ter wereld, want het EK afstanden strijkt in januari 2024 weer neer in Thialf. De kampioenschappen waren enkele jaren geleden toegewezen aan het Russische Kolomna, maar vanwege de Oekraïne-oorlog krijgt het toernooi nu een nieuwe gastheer toegewezen.

Thialf. — © niels de vries

De wijziging levert een extra voordeel voor onder meer Bart Swings, die Thialf als zijn trainingsovaal heeft. De Belgische nummer één in het schaatsen zal er ongetwijfeld zijn Europese titel op de massastart willen verdedigen die hij in 2022 veroverde.

Vorige maand kroonde Swings zich in Thialf nog tot wereldkampioen op datzelfde onderdeel. Swings is ook de huidige olympische kampioen op de massastart. De Belg is drie jaar geleden zelfs naar Nederland verhuisd. Hij woont in Heerenveen, vlak naast de schaatsbaan Thialf.

In maart veroverde Swings al de wereldtitel in Thialf. — © ANP / VINCENT JANNINK

Het EK vindt plaats van 5 tot en met 7 januari. Later in het seizoen zijn de WK afstanden in februari in het Canadese Calgary, voor het WK allroud en WK sprint moeten de beste schaatsers dan weer afzakken naar het Duitse Inzell.