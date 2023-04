Jan Peumans fel over heisa rond pensioenen: “Het irriteert me dat men doet alsof dit illegaal is, dit is open en bloot besproken”

“Het irriteert mij dat men doet alsof dit in achterkamers besloten is”: Jan Peumans, gewezen voorzitter van het Vlaams Parlement voor N-VA, heeft donderdagochtend op Radio 1 fel gereageerd op de heisa rond de pensioenen van volksvertegenwoordigers. “Alles is besproken en goedgekeurd in het parlement.”

Zowel de Kamer als het Vlaams Parlement beslisten woensdag om de riante extra’s te schrappen die volksvertegenwoordigers zich de voorbije jaren boven op hun al hoge pensioen hadden toegeëigend. Net als alle andere Belgen kunnen zij daardoor niet meer dan 7.800 euro bruto per maand pensioen krijgen.

Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) zei woensdag geschrokken te zijn van die extra’s en er niet van geweten te hebben. Voor Jan Peumans, gewezen voorzitter van het Vlaams Parlement voor N-VA, is dat onbegrijpelijk. “Dat is open en bloot in het parlement besproken”, zei hij donderdagochtend op Radio 1. “Toen de pensioenregeling herzien werd, heeft niemand daar een vraag over gesteld en is het goedgekeurd. Dan moet je achteraf niet komen zeggen dat je nergens van wist.”

Het stoort hem, zegt Peumans nog, dat onder meer Raoul Hedebouw (PVDA) beweert dat die extra’s in achterkamertjes besproken en geregeld worden. “Hier is niets illegaals aan. Dat beweren is populistische praat. Ik heb er geen enkel probleem mee dat er vragen gesteld worden bij die extra’s vanuit ethisch oogpunt. Maar ze afdoen als illegaal of niet transparant is onjuist. Alle partijen hebben ze goedgekeurd en u kan alles nalezen op de website van het parlement.”

Hij krijgt die extra’s zelf ook, zegt hij nog. “Het systeem is gewoon toegepast bij mij. En als beslist wordt dat ze terugbetaald moeten worden, dan zal ik dat doen. Daar heb ik geen probleem mee en ik hoor het nog wel.”