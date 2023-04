‘Huis Gemaakt’-winnaars Cedric en Anaïs uit elkaar: “Soms neemt het leven een onverwachte wending”

Het programma leverde Cedric, die op zijn 18de begon als dakwerker, een extra bonus op. “Mijn agenda zit megavol. Wist je dat ik 163 offerte-aanvragen kreeg van mensen die dezelfde badkamer willen? Maar voorlopig plaats ik die niet. Ik wil eerst thuis zien of alles blijft functioneren zoals het moet. Want dat was toch een vrij experimentele badkamer. Maar voorlopig functioneert ze prima. Ik merk ook dat mensen me veel serieuzer nemen. Vroeger zag je hen soms kijken. Wat zou die 23-jarige gast ervan bakken? Nu laten ze me doen omdat ze weten dat ik er alles van ken”, klonk het eind vorig jaar nog.

