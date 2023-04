Het gaat hem niet voor de wind in Premier League, maar Dimitri Van den Bergh blijft (ondanks kritiek) geforceerd glimlachen: “Het helpt me”

De acht beste darters nemen het iedere donderdagavond in de Premier League met minitoernooi tegen elkaar op. Plaats van het gebeuren vanavond is Rotterdam, waar Dimitri Van den Bergh wil afrekenen met de mindere prestaties van de voorbije weken en de kritiek.

Bij Dimitri Van den Bergh ging het de voorbije weken allesbehalve voor de wind. Dancing Dimi verloor de voorbije vier Premier League-avonden telkens zijn eerste wedstrijd, maar toch blijft onze landgenoot de ganse match vrolijk lachen op het podium.

Die geforceerde glimlach valt niet bij iedereen in de smaak. Zijn collega Kim Huybrechts, dartscommentator en straks ploegmakker van Van den Bergh op de World Cup, raadt hem aan die de ‘geforceerde glimlach’ te laten.

Kim Huybrechts — © BELGA

“Ik heb vroeger ook zo’n dingetjes getest. Ik probeerde wat vaker te juichen, maar kreeg daar dan commentaar op. Uiteindelijk moet je gewoon jezelf blijven”, zei Huybrechts aan VTM. “Die glimlach, het is niet mijn stijl. Wees serieus en geconcentreerd. Ik zou het niet doen en raad Dimitri aan om ermee te stoppen. Want het komt wat geforceerd over nu. En dat is nooit goed, natuurlijk.”

Meer genieten

Van den Bergh doet deze lach wel degelijk bewust, want vroeger was deze niet zichtbaar tijdens zijn partijen. Maar Dancing Dimi heeft er naar eigen zeggen een goede reden voor. Hij wil ermee tonen dat hij sinds begin dit jaar opnieuw plezier heeft in de sport en ziet nog een ander voordeel. “Iedereen zit toch anders in mekaar? Deze houding is de beste die ik me kan aanmeten”, reageert Van den Bergh.

“Als ik het mezelf moeilijk ga maken, ga ik daar met stress staan en gaat dat een negatieve impact hebben. Wat gaat me dat opleveren? Helemaal niets. Kijk, het is zo al zwaar genoeg, die vele verplaatsingen en dat reizen... Laat me dan toch lekker genieten van die ervaring. Ik kijk nu al uit naar die oranje mensenzee.”

Winnen van Van Gerwen

Al wil Van den Bergh ook benadrukken dat de lach soms maar schijn is: “Als ik verlies, vind ik dat allesbehalve om te lachen. Dan ben ik zeker kwaad of gefrustreerd. Het doel was trouwens om elke avond één ronde te overleven. Maar na enkele geslaagde openingsweken lukt me dat niet meer en gaat het bergafwaarts. Ik had meer van mezelf verwacht. Zeker van Price of Van Gerwen zou ik zo graag eens winnen. Ik zeg het na elk verlies tegen die laatste: ‘volgende keer pak ik je’. Dat blijft mijn drijfveer in deze Premier League.”

© PA

Na 11 speeldagen staat Van den Bergh voorlaatste in de stand. Met amper 9 punten volgt hij al op 20 punten van leider Michael van Gerwen. Enkel Peter Wright doet nog slechter met amper 7 punten. De top 4 na zestien speeldagen stoot door naar het eindtoernooi.