Novak Djokovic over enfant terrible: “Met mij als coach wint Kyrgios vijf grand slams, maar het zou hem veel geld kosten”

Als hoogstgeplaatste speler (ATP 1) is Novak Djokovic momenteel in actie in eigen land op de Srpska Open, maar van hoogvorm is nog geen sprake bij de 22-voudig grandslamwinnaar. Hij kwam tegen de onbekende Franse tiener Luca Van Assche met de schrik vrij in drie sets. Toch liet de Serviër het niet aan z’n hart komen en kwam hij nadien verrassend uit hoek.