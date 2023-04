Bij de chemiebedrijven BASF en Evonik in de Antwerpse haven is in 2017 en 2018 voor miljoenen aan edelmetalen gestolen. Een criminele organisatie zette daarvoor het veiligheidspersoneel van de bedrijven in. De gestolen metalen werden vervolgens naar Italië gesmokkeld. Veertien betrokkenen werden deze week in Antwerpen veroordeeld.