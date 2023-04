Tientallen Maya-mensenoffers ontdekt onder piramide in Mexico

In een Maya-ruïne in het zuidoosten van Mexico zijn botresten gevonden van ten minste 25 geofferde mensen. Onder een tempelpiramide op de archeologische vindplaats Moral-Reforma in de staat Tabasco hebben onderzoekers schedels, kaakfragmenten en andere delen van botten ontdekt van voornamelijk jonge mannen, meldt het Nationale Instituut voor Antropologie en Geschiedenis (INAH).