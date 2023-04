Luchtalarm in Kiev na lichtflits, NASA ontkent dat vallende satelliet er iets mee te maken had

Een vreemde lichtflits in de nachtelijke hemel boven Kiev heeft woensdagavond een luchtalarm veroorzaakt in de Oekraïense hoofdstad. Korte tijd later meldden de militaire autoriteiten van de stad via Telegram dat mogelijk een niet langer gebruikte satelliet van de NASA de atmosfeer van de aarde binnengedrongen was en voor het fenomeen gezorgd heeft. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie ontkent dat.

“Er is een luchtalarm gegeven om te vermijden dat er slachtoffers zouden vallen door vallende brokstukken van de satelliet”, klinkt het. “Op 19 april rond 22 uur zagen we de heldere glans van een object in de lucht boven Kiev. Wellicht was dat fenomeen het resultaat van de vallende satelliet.” De luchtafweer van de stad werd niet geactiveerd.

De satelliet waarvan sprake is mogelijk het RHESSI-ruimtevaartuig, waarvan de terugkeer in de atmosfeer voor de nacht van woensdag op donderdag aangekondigd was. RHESSI werd gelanceerd in februari 2002 en de missie eindigde in oktober 2018.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie ontkent dat RHESSI er iets mee te maken had. De satelliet zou nog steeds in de ruimte hangen. Nochtans werd eerder deze week aangekondigd dat de satelliet woensdag onze atmosfeer zou betreden. “Maar dat is nog niet gebeurd. Geen enkele NASA-satelliet is de atmosfeer van de aarde woensdag binnengedrongen.”

Wat de lichtflits dan wel veroorzaakt kan hebben, is een groot vraagteken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen