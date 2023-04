Moonbin (25), ster van K-popband Astro, dood teruggevonden in zijn appartement

De Zuid-Koreaanse popster Moonbin is woensdagavond dood aangetroffen in zijn appartement in Seoul. De 25-jarige zanger was een van de grootste sterren in de K-pop en maakte deel uit van de populaire formatie Astro.

De popster werd woensdagavond rond 20.10 uur dood aangetroffen door zijn manager in zijn appartement in het zuiden van Seoul. De omstandigheden waarin hij overleden is, zijn nog heel onduidelijk. Volgens de politie is de zanger wellicht zelf uit het leven gestapt, maar moet een autopsie door een wetsdokter daar uitsluitsel over brengen.

“Op 19 april heeft Astro-lid Moonbin onze wereld onverwacht verlaten om een ster in de hemel te worden”, staat te lezen in een post van Fantagio, het platenlabel van Astro, op Twitter. “Alle leden van Astro, de collega’s bij Fantagio, bazen en werknemers die al lange tijd samenwerken verwerken het overlijden in grote droefenis en shock.”

In 2016 werd Moonbin - die tot dan als model gewerkt had - deel van Astro, een van de populairste groepen in de veelbesproken wereld van de K-pop. Om gezondheidsredenen had hij al eens een sabbatjaar genomen, maar zich daarna weer bij de groep gevoegd. Moonbin maakte daarnaast deel uit van het duo Moonbin & Sanha. De voorbije maanden waren de twee op tournee, en op 13 mei stond nog een groot concert op hun agenda.

De voorbije jaren zijn al meermaals jonge sterren uit de K-popwereld overleden of uit het leven gestapt. Het wereldje staat bekend als toxisch. Er is veel jaloezie en misprijzen tussen de verschillende groepen en artiesten en hun fans, maar ze worden vaak door platenmaatschappijen in een streng keurslijf gedwongen. Met hun contracten gaan zware opleidingen gepaard om de allerbeste te worden en de druk op is uitermate groot.