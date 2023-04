Amerikaans Hooggerechtshof verlengt tijdelijke toegang tot abortuspil

Eerder deze maand had een federale rechtbank in Texas beslist om de vergunning voor mifepriston op te schorten. De regering van president Joe Biden had een spoedprocedure ingediend bij het Hooggerechtshof en dat besliste afgelopen vrijdag om die beslissing tijdelijk op te schorten tot woensdagavond. Nu wordt er dus nog eens twee dagen extra toegang verleend tot de pil.