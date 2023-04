Tiger Woods onderging nieuwe operatie aan de rechtervoet

Golfer Tiger Woods maakte bekend dat hij een nieuwe operatie heeft ondergaan aan het rechterbeen. Dit is een gevolg van het zware auto-ongeval met diverse breuken waar de ex-nummer een van de wereld in februari 2021 mee in betrokken was.

Op het Masters Tournament, het eerste golftoernooi in het golf, gooide een zwaar hinkende Woods er na de twee dagen en 43 holes gespeeld te hebben de handdoek in de ring. Hevige pijnen aan de hiel en voetzool waren de oorzaak van de opgave. Nog geen twee weken later onderging de ‘GOAT’ in het golf een nieuwe operatie om “zijn posttraumatische artritis van zijn vorige talusfractuur aan te pakken en deze ingreep werd succesvol uitgevoerd”, aldus een verklaring op Woods’ Twitteraccount.

Woods zelf kijkt al uit naar de revalidatie. Er werd eechter geen tijdschema vrijgeven over een mogelijke terugkeer van de 15-voudige majorwinnaar. Het is dus afwachten of Woods al dan niet in actie zal komen op het US Open, het tweede majortoernooi dat van start gaat op 18 mei.