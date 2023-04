Achtste opeenvolgende zege voor Giants Antwerp, maar dat kostte de gehavende leider bloed, zweet en tranen

Met bloed, zweet en tranen lukte een gehandicapt Telenet Giants Antwerp een achtste opeenvolgende overwinning tegen Heroes Den Bosch. “We missen met Desonta Bradford en Reggie Upshaw twee spelers. Oké, het was niet mooi, maar dat we zulke wedstrijden winnen is wel belangrijk,” zei Thijs De Ridder, met 15 punten de Antwerpse topschutter. Met nog slechts twee speeldagen te gaan in de Elite Gold mogen de Sinjoren dan ook blijven hopen op de pole-position.

“Een stek in de top-2 is de eerste insteek. Maar, we hebben uiteraard alles in eigen handen,” aldus nog Thijs De Ridder. De achtste opeenvolgende zege is meteen ook schitterende publiciteit voor Telenet Giants Antwerp voor de elfde editie voor de Night of the Giants. Vrijdag ontvangen Jean-Marc Mwema en zijn ploegmaats in het Sportpaleis ZZ Leiden. Mits een negende opeenvolgende zege is Telenet Giants Antwerp zeker van een stek in de top-twee van Elite Gold en een rechtstreekse plaats van de halve finales van de Belgische play-offs. “We zijn door de afwezigheid van geblesseerde spelers beperkt in de rotatie. Een dikke chapeau naar mijn spelers, maar vrijdag moeten we al opnieuw het parket op. Desonta Bradford zal zeker niet meespelen en hopelijk recupereren we Reggie Upshaw. Dat zal vandaag (donderdag) of vrijdag duidelijk worden,” zei coach Ivica Skelin.

Telenet Giants Antwerp domineerde in een nerveuse eerste helft lichtjes. Beide ploegen waren aanvallend niet secuur, maar Jean-Marc Mwema driepunterde de Giants na een 13-10 tussenstand wel naar een 34-30 bonus. “We panikeerden in de tweede helft, leden balverliezen, misten vrijworpen en dat maakte dat Heroes Den Bosch in de match bleef,” zei Thijs De Ridder.

In een prangend derde schuifje kwamen de Nederlanders bij 46-47 zelfs even op voorsprong.

Ferdinand Zylka scoorde eindelijk in het vierde kwart en zorgde voor een 50-47 bonus. In een heuse nagelbijter scoorde Zylka de 55-54 en kon Heroes Den Bosch in de ultieme slotfase niet meer reageren. De winst bleef dus terecht in Antwerpen. Antwerp Giants bleef tevens niet gespaard door de referees. De combo met twee Belgische refs met een Nederlandse scheidsrechter zorgde voor veel verwarring. Gelukkig hield de Belgische ref Hervé Forthomme het hoofd koel!

Telenet Giants Antwerp-Heroes Den Bosch 55-54

Kwarts: 13-10, 21-20, 12-17, 9-7

Telenet Giants Antwerp: Anderson 4, Smout 3,D’Espallier 2, De Ridder 15, Zylka 6, Marinkovic 8, Rogiers 4, Mwema 13

Heroes Den Bosch: Thomas 4, Van Vliet 2, Grantsaan 2, Naar 4, Kohs 0 , Webster 8, Van der Mars 2, Ndow 9, Pricde 9, Kok 10