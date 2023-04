Roeselare verslaat Aalst in inhaalduel en verzekert zich van eerste plaats (en thuisvoordeel) in Champion play-offs

Roeselare heeft woensdag een inhaalduel van de zesde speeldag in de Champion play-offs van de Lotto Volley League vlot gewonnen. De West-Vlamingen haalden het op bezoek in Aalst met 0-3 en verzekeren zich van de eerste plaats in de nacompetitie. De setstanden waren 21-25, 21-25 en 21-25.