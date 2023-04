Tia Hellebaut gaat zaterdag voor plaatsje in bestuursraad Europese atletiekfederatie

Tia Hellebaut is zaterdag tijdens het congres van European Athletics in Belgrado kandidaat voor een plaatsje in de bestuursraad. Dat schreven meerdere Belgische media al en het nieuws is ondertussen ook door de voormalige olympische kampioene hoogspringen bevestigd aan Belga.

De bestuursraad van European Athletics bestaat uit de voorzitter, drie ondervoorzitters en dertien ‘gewone’ raadsleden, waarvan er minstens vijf vrouw moeten zijn. Hellebaut is kandidaat voor een zitje als gewoon raadslid. “Eerst leren, daarna zien we wel”, zegt ze over eventuele grotere ambities.

Na haar hoogspringcarrière was Hellebaut al kortstondig assistent-directeur van de Memorial Van Damme. Daarna richtte ze zich op haar Tia Hellebaut Academy, die atletiektrainingen en stages aanbiedt aan jonge atleten. Door de combinatie van haar status en haar ervaring wordt in de atletiekwereld aangenomen dat de kans bijzonder groot is dat Hellebaut zaterdag verkozen wordt.