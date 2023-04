Tiktokster deelt beelden van man die haar achtervolgt: “Als je denkt dat je gevolgd wordt, is de kans groot dat je gelijk hebt”

Lacie wilde onlangs vijf kilometer joggen, maar moest de sportsessie vroegtijdig afbreken. De Amerikaanse had het pad van een man gekruist die haar begon te volgen en onder meer zijn pas versnelde toen zij dat deed. Ze wilde haar familie verwittigen en hen enkele video’s van haar achtervolger sturen, maar besloot om alles ook op Tiktok te zetten. “Hallo, ik maak deze video zodat vrouwen hiervan op de hoogte zouden zijn”, waarschuwt Lacie in de video die al miljoenen keren werd bekeken. “Als je denkt dat je gevolgd wordt, is de kans groot dat je gelijk hebt.”