Lanaken

‘Beestig’ is het thema van de jaarlijkse Erfgoeddag die zondag 23 april op een duizendtal plekken in Vlaanderen plaatsvindt. In Lanaken zijn er die dag drie locaties gratis te bezoeken en vooral te bewonderen: het Koetshuis van Stefan Christoffels, het Bijenteeltmuseum van Achiel Geurts en de manège van OPZC Rekem.