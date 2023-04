Amerikaanse regering legt nieuwe sancties op aan leveranciers voor Iraanse drones

De nieuwe sancties zijn specifiek gericht tegen verschillende dekmantelbedrijven en leveranciers in Maleisië, China en Hongkong en de CEO van een Iraans bedrijf die de activiteiten controleerde.

Iran wordt ervan verdacht Rusland zogenaamde kamikaze-drones te leveren voor luchtaanvallen op Oekraïne. De nieuwe sancties zijn een uitbreiding van de bestaande maatregelen tegen het Iraanse programma voor drones en raketten, staat er in de verklaring.

Een van de gevolgen van de sancties is dat alle tegoeden van de betrokkenen worden bevroren en dat ze geen zaken mogen doen met Amerikanen. De sancties zullen het ook veel moeilijker maken om internationaal zaken te doen, omdat financiële stromen die via de VS lopen ook zullen worden getroffen. In een volgende stap kunnen ook in het buitenland gevestigde derden en banken die zaken deden met de gesanctioneerde personen of bedrijven door de Amerikaanse sancties worden getroffen, klinkt het nog.