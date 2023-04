Tv-serie van ‘Twilight’ in de maak

Een tv-serie gebaseerd op de Twilight-boeken is in de maak. Dat meldt The Hollywood Reporter op basis van bronnen.

Het gaat momenteel nog om een ‘heel vroege fase’ in het productieproces, maar er zou bij Lionsgate TV een serie in de maak zijn. Het is momenteel nog niet helemaal duidelijk of die serie volledig gebaseerd zal zijn op de originele boeken van auteur Stephanie Meyers of dat er andere invloeden betrokken zullen zijn. Meyers zou alleszins wel betrokken zijn in de productie van de serie.

De vier boeken, Twilight, New Moon, Eclipse en Breaking Dawn, werden eerder al omgezet in vijf gelijknamige films. De hoofdrollen Edward Cullen, Bella Swan en Jacob Black werden toen respectievelijk vertolkt door Robert Pattinson, Kristen Stewart en Taylor Lautner.

De Twilight-tv-serie zal niet de eerste in zijn soort zijn. Onlangs werd aangekondigd dat de boeken van Harry Potter zullen omgezet worden in een tv-serie. Ook daar zal schrijfster J.K. Rowling een rol is spelen.

(sgg)