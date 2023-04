Tom Waes krijgt in het ziekenhuis bezoek van klankman Pascal, die een gepast cadeau mee heeft

De tv-presentator moest dinsdag onder het mes in het AZ Monica in Antwerpen nadat hij enkele dagen geleden met de fiets viel op weg naar de Arenbergschouwburg. Eerst werd gedacht dat hij met zijn fiets in de tramsporen was geraakt en daardoor ten val kwam, maar dat bleek niet het geval. “Niet over tramsporen gevallen. Wel vier ribben gebroken en alweer sleutelbeen. Toch eens fietslessen nemen denk ik”, schreef hij op Instagram.

Woensdag kwam klankman Pascal, die al veel avonturen meemaakte met Waes, op bezoek in het ziekenhuis. Én hij had een cadeautje bij: ‘Tiny leert fietsen’, het kinderboek.

Waes plaatste daarbij de simpele woorden: “Pascal… C4”.

(sgg)