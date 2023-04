Onze lezers reserveerden al 16.000 gratis kersenboompjes: in één gemeente doet iedereen mee

LEES OOK. Het Belang van Limburg trakteert op gratis kersenboompjes

Het Belang van Limburg verdeelt dit jaar opnieuw gratis fruitboompjes. Na het succes met de appelboompjes vorig jaar – zo’n 27.000 exemplaren hebben we toen uitgedeeld – trakteren we dit jaar op kersenbomen van DEPA-Fruit in Nieuwerkerken.

In één Limburgse gemeente heeft iedereen een kersenboompje gevraagd Piet Vandebroek partnership manager

Iedereen die zich aanmeldt via de HBVL-nieuwsapp kan zo’n gratis boompje reserveren. En onze lezers zijn al gretig op dat aanbod ingegaan. Woensdag, de dag waarop onze actie van start ging, zijn er al meer dan 16.000 kersenboompjes gereserveerd in heel Limburg. De allereerste inschrijving kwam enkele minuten na middernacht al vanuit Kinrooi. En daarna liep de teller snel op.

“We zijn heel blij dat onze kersenboomactie zo’n vliegende start kent”, zegt Piet Vandebroek, partnership manager bij Het Belang van Limburg. “We krijgen ook nog veel vragen in onze mailbox. Daarom nog even verduidelijken: het is écht een gratis kersenboompje dat we aanbieden, het kost niks, je hoeft géén abonnement te hebben. Je kan wel alleen reserveren via onze HBVL-nieuwsapp. Wie zelf geen smartphone heeft, mag gerust familie of vrienden inschakelen om te reserveren.”

Aan huis

“Er is ook één Limburgse gemeente waar al iedereen een kersenboompje gevraagd heeft. Dat gaat natuurlijk om Herstappe. Vorig jaar vroeg daar niemand een appelboompje aan en hadden we er ook geen verdeelpunt. Burgemeester Marlutje Jackers (GB-IC) had nu het idee om voor élk gezin in haar gemeente een kersenboompje te reserveren. Origineel bedacht, en dus gaan we er ook op in: we gaan aan alle 32 huizen van Herstappe een kersenboompje leveren, dat staat al genoteerd”, belooft Vandebroek.

Lezers die niet in Herstappe wonen, kunnen nog tot en met 30 april een kersenboompje reserveren. Op woensdag 10 mei kan je jouw gratis kerselaar afhalen van 16 tot 20 uur op een verdeelpunt in de Limburgse gemeenten.

Meer info: www.hbvl.be/kersenboom

