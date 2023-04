Hyundai-baas geeft details over dodelijk ongeluk rallypiloot Craig Breen: “Auto gleed met relatief lage snelheid van de weg af”

In een persbericht heeft Cyril Abiteboul, teambaas van Hyundai Motorsport, meer toelichting gegeven over de omstandigheden van het ongeval waarbij Craig Breen vorige week om het leven kwam. De wagen schoof op een glad wegdek tegen relatief lage snelheid van de weg en kwam vervolgens in aanraking met een houten hek. Een paal van dat hek drong via het raam aan de bestuurderskant de cockpit binnen.

Geen traditionele persconferentie op woensdagavond bij Hyundai Motorsport. In plaats daarvan verspreidde het team een persbericht waarin teamverantwoordelijke Cyril Abiteboul in naam van iedereen het woord neemt. “Craig Breen werd gisteren begraven en het is voor ons allemaal een emotionele tijd geweest. De emoties zijn nog steeds heel intens en het verdriet om Craig, die een ongelooflijk persoon was om te hebben gekend als teamgenoot, concurrent en vriend, is enorm geweest”, zegt Abiteboul. “We nemen in Kroatië deel om Craig te eren.”

Vervolgens gaat hij in op de omstandigheden van het ongeval. “Over het ongeluk kunnen we zeggen dat Craig deelnam aan de pre-eventtest in Kroatië. De weg was glad en de auto gleed met een relatief lage snelheid van de weg af en kwam in aanraking met een houten hek. Een paal van dit hek drong via het raam aan de bestuurderskant de cockpit binnen. De testsessie werd onmiddellijk stopgezet. Het medisch team was snel ter plaatse. We moeten vermelden dat James Fulton ongedeerd bleef bij het ongeluk en ons medeleven gaat uit naar hem. We doen er alles aan om James op dit moment te steunen. Craig is naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover kan worden vastgesteld, was Craig op slag dood.”

Intussen loopt er een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval. “Hyundai Motorsport en de FIA werken samen om alle aspecten van het incident te bekijken. Voor zover kan worden vastgesteld was er geen enkel probleem met de auto, de banden of de veiligheidsuitrusting. De lokale politie heeft ter plaatse een verslag opgesteld. Uit de feedback van alle betrokkenen, Craigs familie en vrienden bleek duidelijk dat de competitieve geest van Craig had gewild dat de rally dit weekend zou doorgaan en dat zijn teamgenoten zouden deelnemen.”

Het team neemt vanaf donderdagochtend met twee wagens deel aan de Rally van Kroatië. Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe en Esapekka Lappi en Janne Ferm komen aan de start in een wagen die gedecoreerd is in de kleuren van de Ierse vlag. “We hebben lang nagedacht over hoe we dit konden doen en hoe we Craig het beste konden eren. Daarom nemen we deel aan het evenement met twee auto’s, elk in een speciale decoratie om Craig, zijn Ierse roots en zijn geliefde Ierse rallygemeenschap te eren. Craig was een geweldig mens en dat geldt ook voor zijn familie en vrienden. De rallygemeenschap heeft echt samengewerkt en het is een teken van het hoge aanzien dat Craig genoot.”

Dit weekend zijn er een aantal initiatieven om Craig Breen te eren. “Naast onze speciale decoratie hebben we een rouwregister in onze ontvangstruimte dat iedereen kan ondertekenen. Dit zal worden gedeeld met de familie. Dit is alles wat we in dit stadium gezamenlijk te zeggen hebben”, besluit Abiteboul.