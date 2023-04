Marco Hertveldt laat aanbod van Winkel Sport schieten om met KVK Ninove stapje terug te zetten: “Derde promotie op rij kwam een jaartje te vroeg”

Marco Hertveldt (rechts, in duel tegen Patro) heeft een logische verklaring voor zijn keuze voor KVK Ninove. “Ik werk voltijds en dan is het handig dat je in je achtertuin kan voetballen.” — © Gregory Van Gansen

Marco Hertveldt zorgde vorige week op bezoek bij Jong AA Gent voor de Ninoofse eerredder. “We creëerden te weinig kansen om aanspraak te maken op de overwinning”, is Hertveldt nuchter. “Bij de jonge Gentenaars zagen we verschillende spelers die op de drempel staan van de doorbraak bij de A-ploeg. In de heenmatch stonden nog jongens als Fofana en Van Daele tussen de lijnen, die inmiddels doorstroomden naar de hoofdmacht.”

“We proberen ons nu op te laden voor de thuiswedstrijd tegen Olympic Charleroi. De licentie werd niet aangevraagd voor eerste nationale, zodat het lot van KVK Ninove sowieso bezegeld is. Ook sportief wordt het niet eenvoudig om ons hachje nog te redden. De komende wedstrijden spelen we nog voor de eer, terwijl diegenen die nog een club zoeken zich kunnen tonen aan andere clubs.”

“We moesten het plots opnemen tegen profclubs die alles uit de kast haalden omdat er op het einde van de rit drie clubs promoveren naar 1B” Marco Hertveldt, KVK Ninove

Hertveldt kreeg de kans om aan boord te blijven in eerste nationale, maar wimpelde het voorstel van Winkel Sport af. “Ik werk voltijds en dan is het handig als je in je achtertuin kan voetballen”, redeneert Hertveldt. “Sint-Eloois-Winkel ligt niet om de hoek en dus besloot ik om bij te tekenen in Ninove. Ik werk in Borchtlombeek in een filiaal van het bedrijf in bouwmaterialen van onze overleden voorzitter Patrick De Doncker. Ik kreeg dan ook als een van de allereersten te horen dat Patrick onverwacht overleden was. Ik stond aan de grond genageld, maar het leven gaat evenwel onherroepelijk voort. Bij het bedrijf werden enkele verschuivingen doorgevoerd, want ook daar kan je niet blijven stilstaan. Ook bij de club moest dat gebeuren. Petje af voor Gunther Van der Perren die snel een evenwicht moest zoeken tussen het budget en de sportieve ambitie, maar toch al een sterk team op de been bracht voor volgend seizoen.”

Graag stunten

Hertveldt zag Ninove tegen zijn sportieve plafond botsen, maar blijft positief ingesteld. “We moesten het plots opnemen tegen profclubs, die bovendien alles uit de kast haalden om bovenaan te eindigen omdat er op het einde van de rit liefst drie clubs promoveren naar 1B. De derde promotie op rij kwam een jaartje te vroeg. Laten we toch vooral maar genieten van de resterende wedstrijden. Ninove speelde nooit eerder op dit niveau. Het was leerrijk om kennis te maken met een nieuwe wereld, maar de vergelijking tussen Ninove en de profclubs loopt uiteraard mank.”

Toch wil de Ninoofse nummers zes graag eens stunten tegen een van de toppers, waartoe ook Olympic Charleroi behoort. “We proberen telkens om ons de evenknie te tonen, maar soms moet je realistisch zijn en het meesterschap van de toppers erkennen. We stapelden de voorbije jaren de overwinningen op, maar leerden nu de keerzijde van de medaille kennen”, besluit Hertveldt.