Minister Ludivine Dedonder helpt zwangere vrouw uit de nood: “We haalden het zwaailicht boven en reden naar het ziekenhuis”

De minister was woensdagochtend onderweg naar de studio’s van RTL toen ze in Halle kwam vast te staan in het verkeer. Daar hoorde ze het geschreeuw van een jonge vrouw. De 23-jarige zwangere Sarah zat in de auto achter Dedonder en was met hevig weeën onderweg naar het ziekenhuis. “Ze stond op het punt te bevallen. Ze zag er echt uit alsof ze pijn had”, vertelde de minister aan RTL Info.

De minister zei dat ze “geen seconde” twijfelde. “We haalden het zwaailicht tevoorschijn en begeleidden hen naar het Erasmusziekenhuis. Ik gebruik het nooit omdat ik niet graag misbruik maak van mijn privileges, maar dit was een medisch noodgeval.”

De vrouw zou zo’n twintig minuten na haar aankomst in het ziekenhuis bevallen zijn, vertelde de gloednieuwe vader (25) aan RTL. De vrouw had blijkbaar de hele nacht weeën en besloot om 6.20 uur woensdagochtend naar het ziekenhuis te vertrekken, niet wetende dat er dan al files zouden staan. “Haar vliezen braken in de auto, waardoor alles in een stroomversnelling raakte. Ze voelde dat het kantje boord zou worden en dat ze het misschien niet op tijd zou halen. We wisten niet wat we moesten doen”, legt de vader uit. De kersverse ouders herkenden de minister niet op het bewuste moment, maar waren erg blij dat Dedonder hen uiteindelijk ten hulp schoot.

(sgg)