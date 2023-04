Brian Riemer is klaar om met Anderlecht Hollandse hoogmoed af te straffen: “Mijn spelers kunnen het lezen en als motivatie gebruiken”

Anderlecht is gedegradeerd tot een caféploegje. Volgens veel Nederlandse voetbalanalisten maakt AZ Alkmaar ondanks de 2-0-nederlaag in Brussel nog een ferme kans om toch nog die halve finales van de Conference League te halen. Paars-wit, dat is namelijk armtierig niveau. Het is nu aan Brian Riemer en co. om komaf te maken met die Hollandse hoogmoed.