Tadej Pogacar zit op koers voor Ardense hattrick, maar: “Luik is wel de zwaarste van allemaal, en ik tref er frissere tegenstanders”

Tadej Pogacar kan zondag in Luik de derde renner uit de geschiedenis worden die achtereenvolgens de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en La Doyenne wint. Alleen Davide Rebellin in 2004 en Philippe Gilbert 2011 deden dat al. “Ik probeer een tweede keer Luik te winnen. Al wordt dit de zwaarste klassieker van de serie”, voorspelde Pogacar in de tennisclub van Hoei, waar traditioneel de persconferentie van de winnaar wordt gehouden.

Luik-Bastenaken-Luik zou je toch nog beter moeten liggen?

“Dat is een ander soort wedstrijd. Met langere hellingen. De voorbije maanden reed ik vooral op korte klimmetjes. Maar mijn vorm is goed. Remco Evenepoel komt natuurlijk van grote hoogte terug en zal gebrand liggen op Luik. Een paar andere jongens zitten ook nog fris. Het wordt de meest competitieve klassieker van het seizoen.“

Mattias Skjelmose, je dichtste belager op de Muur, zegt dat je zo’n renner bent die om de honderd jaar wordt geboren. Voel je de bewondering bij de tegenstand?

“Hij kan dit nu wel zeggen, maar ik zie wel dat zijn conditie in stijgende lijn gaat. Elke wedstrijd komt hij dichter. Misschien zal hij me zondag verslaan. Dan is hij de tweede renner van de eeuw (schatert). Nee, ernstig, ik voel respect in het peloton, tussen de renners. Maar ik wil ook zelf elke college het nodige respect geven. Dat houdt de sport gezond.”

Topfavoriet of niet, het maakt je niets uit. Je lijkt zelfs ongevoelig voor dit statuut.

“Het hielp me vandaag zelfs. Iedereen keek naar mij. De ploeg deed het de hele dag echt perfect, zodat alle andere jongens in het peloton op mijn rug keken. Dat gaf ons een heel klein beetje ruimte om ons te verplaatsen en zo in de juiste positie gebracht te worden voor de Muur. Vandaag was het een voordeel om een van de voornaamste kanshebbers te zijn.”

Anna van der Breggen won bij de vrouwen zeven opeenvolgende keer de Waalse Pijl, maar toch blijft ze dat tactisch de Muur één van de moeilijkste klimmen vinden. Heeft ze gelijk?

“Inderdaad. Ik had vorig jaar een gelijkaardige conditie maar ik eindigde niet eens bij de eerste tien. In zo’n finale kunnen kleine foutjes je enorm veel kosten. Eén slechte move en je betaalt cash met de benen. Als je helemaal verzuurd aan het steilste gedeelte komt, dan kan je niet eens een sprint trekken. Je moet echt in goede positie zitten. Je moet van achteren komen, dan rechts en links. Je moet zoveel mogelijk energie sparen voor het steilste stuk.”

Wat is het verschil tussen de Pogacar van het voorjaar 2022 en de Pogacar van deze lente?

“Ervaring. Vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen betaalde ik leergeld. Ik had nochtans fantastische benen, maar ik werd vierde. Ik wist niet hoe goed ik daar vorig jaar wel was. Dit keer probeerde ik alles perfect te doen. Ik had natuurlijk zes en een half uur lang ook het geluk dat me niets overkwam. Alles moet samenkomen. En dit jaar vielen alle stukken van de puzzel ineen. In Vlaanderen, in de Amstel en vandaag opnieuw. Ik moet echt dankbaar zijn.”

Je zit dit jaar al aan een dozijn zeges. Op je 24ste won je al 58 keer bij de profs. Wordt winnen niet de doodgewoonste zaak van de wereld?

“Het blijft altijd weer een speciaal gevoel om te winnen van een groep van 170 renners. Elke koers heeft ook een ander verhaal, een andere finish. Ik kan alleen maar super gelukkig zijn dat ik in al die wedstrijden een podium kan halen en voorin kan koersen.”

“Het zou fantastisch zijn om na de Amstel en de Waalse Pijl ook Luik te winnen. Of ik daarmee de derde man in de geschiedenis word, weet ik niet. Ik ben niet zo sterk in lijstjes. Maar zondag komt echt de grootste van allemaal eraan. Het doel is om opnieuw te winnen. Het team is op en top gemotiveerd. De ploeg is super sterk. Ik doe gewoon mijn ding. We zien wel waar we uitkomen.”

