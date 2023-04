Hein Vanhaezebrouck keert met AA Gent na zes jaar terug naar Londen: “Tegen Tottenham zijn we echt ontsnapt”

AA Gent vertoeft opnieuw in Londen. Ruim zes jaar na het wonder van Wembley willen de Buffalo’s nu de scalp van West Ham bemachtigen. Hein Vanhaezebrouck voelt dat zijn spelers nog iets recht willen zetten na de nogal schlemielige goal uit de heenmatch: “In de Britse pers hadden ze het over amateuristisch verdedigen. Dat is niet leuk om te lezen voor mijn verdedigers. Het is niet de bedoeling dat dit ons nog overkomt”, aldus de Gentse coach.

“West Ham hoeft niet super goed te spelen om een goed resultaat te halen. Zo heb je er in België ook hé”, temperde Hein Vanhaezebrouck alvast de hoge verwachtingen bij de Gentse fans. “Toch schat ik het Tottenham van 2017 hoger in dan dit West Ham. Tottenham streed toen met Chelsea voor de titel. Een jaar laten haalden ze met dezelfde kern de finale van de Champions League. Anderzijds stond dit West Ham de voorbije jaren ook wel hoger in de Engelse competitie en vorig jaar haalden ze ook de halve finale van de Europa League. Nu hopen ze natuurlijk stiekem op de finale van de Conference League.”

Toch gunt Vanhaezebrouck zijn team het voordeel van de twijfel: “Ik zou niet durven zeggen dat we nu minder sterk zijn dan toen in 2017. De groep van het kampioensjaar was sterker dan die groep en we zagen die avond op Wembley tijdens de rust ook Dejaerere en Milicevic geblesseerd uitvallen. De ploeg was toen ook wel enorm onder de indruk van de omstandigheden. Ach, we zijn toen echt ontsnapt. Het is nu aan deze groep om te tonen dat ze zich niet zo laten beïnvloeden maar dat zullen we pas morgen na de match kunnen beoordelen.”

“Wellicht deed ik nu ook wel andere dingen dan toen voor Tottenham. Die partij is evenwel ook al ter sprake gekomen want dat is een goed voorbeeld om aan te tonen van wat er kan gebeuren tijdens zo’n match. Uiteindelijk hebben we ons toen wel gekwalificeerd hé. Om er dan uit te gaan tegen de zesde van de Belgische competitie. Dat was een enorme ontgoocheling maar geen verrassing als je weet hoe we toen op Wembley hebben gevoetbald.”

Vorige week slikte AA Gent evenwel ook een heel ongelukkige en absoluut te vermijden goal. Dat ligt Vanhaezebrouck duidelijk nog op de maag: “We hebben uiteraard die ene tegengoal besproken. In de Britse pers hadden ze het over amateuristisch verdedigen. Dat is niet leuk om te lezen voor mijn verdedigers. Zij gingen toen uiteraard in de fout. Anderzijds: van de negen spelers die in de buurt waren, stonden er zeven met hun rug naar de fase, dat is absoluut niet zoals het hoort. Het is niet de bedoeling dat dit ons nog overkomt. Je hebt liever dat dit gebeurt in een oefenmatch tegen Racing Gent dan in een Europese kwartfinale. Al heb je bij zo’n oefenmatch wellicht geen ballenrapers die zo snel de bal aangeven (lacht).”

“De afgekeurde tegengoal van vorige week kan een invloed hebben op mijn keuze voor wie er start in de goal. Het is echter niet omdat iemand een fout maakt, dat je hem daar altijd moet voor afrekenen”, bleef Vanhazebrouck toch wat op de vlakte. “Een tegengoal is het resultaat van meerdere spelers die een fout maken. Als we nu uitgeschakeld worden, misschien zelfs na strafschoppen, zullen we wel met spijt terugkijken op die heenmatch. Op Wembley startten we bijvoorbeeld wel met een kleine voorsprong, al waren we die snel kwijt. Als we morgen op achterstand komen, moeten wij het heft in handen nemen. Dat zou wel de situatie durven veranderen.”

Toch toont Vanhaezebrouck zich stiekem wel ambitieus: “Dit is niet onze belangrijkste match van dit seizoen, ik mag althans hopen van niet”, grijnsde de Gentse coach. “Als we doorstoten, zal de halve finale de belangrijkste zijn. Weet je, de volgende match is altijd de belangrijkste. Na morgen komt de match van zondag”, verwees Vanhaezebrouck naar het allesbeslissende duel tegen Oostende waarin AA Gent een ticket voor de Champions’ Play-Offs moet bemachtigen.

De tegenstandeer tankte het voorbije weekend alvast wat vertrouwen dankzij een onverhoopt 2-2-gelijkspel tegen Arsenal: “Als je had gepolst bij de Engelsen, had niemand verwacht dat ze tegen Arsenal een punt zouden pakken. Arsenal staat al het hele seizoen op kop en de koploper in de Premier League kwam ook snel 0-2 voor maar uiteindelijk werd het nog 2-2.”

“West Ham zal het goed gevoel na hun match tegen Arsenal wel meenemen naar donderdag want ze willen zich graag plaatsen voor de halve finale en nadien komt die belangrijke match tegen Bournemouth. Nu is de druk ook wat meer van de ketel want ze hebben nu een marge van vier punten. Ik verwacht dat ze zullen proberen om hoop te putten uit een zege tegen ons om dan de volgende match aan te vatten.”

Vanhaezebrouck vol lof voor Vincent Kompany

Niet alleen de Gentse spelers zullen donderdagavond proeven van de sfeer die zo eigen is aan de Engelse voetbalclubs. Ook Hein Vanhaezebrouck weet die wel al te waarderen, ook al droomt hij niet meer echt van een verhuis naar Engeland: “Trainen worden in Engeland? Er zijn veel landen waar je aan de slag kunt, ook al moet het plezant zijn om hier te werken. Ach, ik praat liever over mijn jongere collega’s.”

Vanhaezebrouck verwees daarbij aanvankelijk enkel impliciet naar Vincent Kompany: “Eén van hen zal volgend jaar actief zijn in de Premier League maar er staan er nog enkele klaar. Als er enkele Belgische ploegen een Europese halve finale halen, zal er misschien wat meer waardering komen voor de Belgische coaches”, verwees Vanhaezebrouck aanvankelijk enkel impliciet naar Vincent Kompany maar even later vernoemde hij de manager van Burnley toch bij naam: “Vincent Kompany bewees al genoeg dat Belgische coaches niet zo slecht zijn, als soms wordt beweerd.“

Het vak van coach is in Engeland trouwens ook net iets anders dan in België: “Het model van de Engelse manager bestaat niet echt in België maar sinds ik terug ben bij Gent, passeert er ook heel veel via mij. Heel vaak kwamen de spelers zelfs direct van ons”, verwees de Gentse coach naar zijn eigen staf. “Ik word daarin ook gevolgd. Ik begrijp dat wel want als ik zie wat er tussen mijn twee periodes is gebeurd, was dat toch minder. We hebben evenwel niet die manier van werken zoals in Engeland.

Gent zal in het London Stadium kunnen rekenen op ruim 3.000 fans en dat verheugt uiteraard Vanhaezebrouck: “We zijn altijd heel blij dat onze supporters mee kunnen gaan. Heel veel respect voor hen. Zeker voor hen die er altijd bij waren in Europa en ons dus ook in Cyprus, Baku en Istanbul kwamen aanmoedigen. Dat zijn mensen die ons altijd komen steunen, ongeacht de naam van de tegenstander of de bestemming. Als je tegen een Premier League-club speelt, wil iedereen er bij zijn. Op Wembley waren we met 10.000, nu hadden we ook zeker 7.000 fans bij kunnen hebben. Er zal wellicht nu meer lawaai zijn in het stadion, want de West Ham-fans maken meer lawaai dan die van Tottenham.”