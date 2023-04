Dedonder verdedigt hoge kostprijs nieuwe fregatten

Minister van Defensie Ludivine Dedonder verdedigt de hoger dan verwachte kostprijs voor de nieuwe fregatten die België samen met Nederland bestelt. De prijsstijging is inderdaad significant, gaf ze aan, maar de inflatie speelt een rol en de Belgische fregatten zullen qua bewapening identiek zijn aan de Nederlandse, klonk het woensdag in de Kamercommissie Landsverdediging.

De Belgische en Nederlandse regering hebben op 31 maart het licht op groen gezet voor de bestelling van vier fregatten. De twee Belgische fregatten zullen ons land om en bij de 2 miljard euro kosten, een stuk duurder dan de 1,2 miljard euro die in 2018 was geraamd. Dat het dure prijskaartje bovendien pas drie dagen later bekendraakte is te wijten aan “vertrouwelijkheidsredenen”, op vraag van Nederland dat het programma beheert, lichtte Dedonder toe in de Kamer.

Volgens de PS-minister zijn de huidige prijzen niet meer vergelijkbaar met die uit 2018: de inflatie van de laatste jaren moet er worden bijgerekend, zei ze. Bovendien laten België en Nederland identieke fregatten bouwen, ook op het vlak van bewapening.

De ASW-fregatten (Anti-Submarine Warfare) zijn 145 meter lang, meer dan 17 meter breed en hebben een 115-koppige bemanning. Ze bieden ook plaats aan 35 bijkomende militairen, die ad hoc kunnen worden toegevoegd voor specifieke opdrachten. De nieuwe vaartuigen zullen gespecialiseerd zijn in duikbootbestrijding en zullen ook in staat zijn om bedreigingen in de lucht en op zee tegen te gaan. De fregatten zullen een veertigtal jaar dienen.

De nieuwe vaartuigen moeten de huidige M-fregatten vervangen. Die zijn in de jaren 1990 in dienst genomen. België kocht in december 2005 twee vaartuigen van Nederland, de Leopold 1 en de Louise-Marie, voor 230 miljoen euro.