Toerist staat ‘te liften’ op boei in het midden van de zee na dronken zwempartijtje

Een Thaise schipper voer eind maart op zo’n drie kilometer van de kust van de bekende badplaats Pattaya toen hij plots een ‘lifter’ zag. Een jongeman - met enkel een boxershort aan - stond met een grote grijns op zijn gezicht en zijn duim in de lucht op een boei midden in de Golf van Thailand. “Ik werd wakker en dacht dat het een goed idee was om te gaan zwemmen”, aldus de Britse toerist die met een glaasje te veel op in zee was gesprongen, maar te uitgeput was om terug te keren en dan maar op de boei klom.